الشرطة المغربية تفك لغز اختفاء فتاتين قاصرتين في ظروف مريبة

بعد عمليات من البحث والتحري تمكنت الشرطة المغربية من تحديد مكان تواجد فتاتين قاصرتين كان قد أعلن في وقت سابق اختفاءهما في ظروف مريبة.

© REUTERS / Juan Medina بينهم قاصر... عصابة متخصصة بالسرقة والكسر في قبضة الشرطة المغربية

أسفرت عمليات البحث والتحري المكثفة التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية المغربية، التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن بتمارة، وبتنسيق مع نظيرتها بولاية أمن مراكش ، أمس السبت 19 كانون الثاني/ يناير، عن تحديد مكان تواجد فتاتين قاصرتين، تبلغان من العمر 15 سنة، كانتا موضوع تصريح بالاختفاء في ظروف مشكوك فيها. بحسب ما ذكرته وكالة "المغرب العربي" للأنباء.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن أولياء أمور الفتاتين كانوا قد تقدموا، بتاريخ 10 يناير الجاري، ببلاغ البحث من قبل العائلة بعدما غادرت الفتاتين المؤسسة التعليمية التي تدرسان بها ولم تلتحقا بمنزليهما، وذلك قبل أن تقود الأبحاث والتحريات المنجزة بتنسيق متواصل مع أفراد عائلتيهما من تحديد مكان تواجدهما بأحد مراكز رعاية الطفولة بمدينة مراكش.

وأضاف المصدر ذاته أنه قد تم إيفاد بعثة أمنية من مدينة تمارة لاسترجاع الفتاتين في أفق تسليمهما لعائلتيهما، بينما تتواصل الأبحاث القضائية لتحديد ظروف وملابسات هذا الاختفاء، حيث تؤكد المعطيات الأولية للبحث أنه كان اختفاءا طوعيا وتنتفي فيه أي خلفية أو دوافع إجرامية.