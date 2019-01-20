الشرطة المغربية تفك لغز اختفاء فتاتين قاصرتين في ظروف مريبة

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن أولياء أمور الفتاتين كانوا قد تقدموا، بتاريخ 10 يناير الجاري، ببلاغ البحث من قبل العائلة بعدما غادرت الفتاتين المؤسسة التعليمية التي تدرسان بها ولم تلتحقا بمنزليهما، وذلك قبل أن تقود الأبحاث والتحريات المنجزة بتنسيق متواصل مع أفراد عائلتيهما من تحديد مكان تواجدهما بأحد مراكز رعاية الطفولة بمدينة مراكش.
وأضاف المصدر ذاته أنه قد تم إيفاد بعثة أمنية من مدينة تمارة لاسترجاع الفتاتين في أفق تسليمهما لعائلتيهما، بينما تتواصل الأبحاث القضائية لتحديد ظروف وملابسات هذا الاختفاء، حيث تؤكد المعطيات الأولية للبحث أنه كان اختفاءا طوعيا وتنتفي فيه أي خلفية أو دوافع إجرامية.
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