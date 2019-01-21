بالفيديو... حمار يثير ضجة في السعودية

تناقل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يوثق لحظة دخول عريس سعودي إلى صالة الزفاف ممتطيا حمارا.

وتفاوتت التعليقات بين مؤيد ورافض لفكرة تصرف العريس، البعض انتقد بشدة، في حين اعتبر البض الآخر تصرفه من قبيل المزاح.

وفي وقت سابق قرر عريس سعودي دخول حفل زفافه بشاحنة كبيرة "تريلا" بمنطقة الجوف بالمملكة.

صاحب قصر يرفع دعوى على عريس دخل القصر يزف على حمار pic.twitter.com/VjllzyuFpb — سعود. العلا (@D6GedNEZHI68enm) January 20, 2019

ولم يتسن لـ "سبوتنيك" التأكد من صحة الأخبار المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.