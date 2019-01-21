بالفيديو... حمار يثير ضجة في السعودية

وتفاوتت التعليقات بين مؤيد ورافض لفكرة تصرف العريس، البعض انتقد بشدة، في حين اعتبر البض الآخر تصرفه من قبيل المزاح.
#مااسباب_القطيعه_بين_الناس زفه عريس على حمار pic.twitter.com/BtiPnkoTLq— علاوووووي العيصاوي (@AAaass95) January 20, 2019
وفي وقت سابق قرر عريس سعودي دخول حفل زفافه بشاحنة كبيرة "تريلا" بمنطقة الجوف بالمملكة.
صاحب قصر يرفع دعوى على عريس دخل القصر يزف على حمار pic.twitter.com/VjllzyuFpb— سعود. العلا (@D6GedNEZHI68enm) January 20, 2019
ولم يتسن لـ "سبوتنيك" التأكد من صحة الأخبار المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)