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22:18 21 يناير/ كانون الثاني 2019
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    تايوان

    الجبل يكتب نهاية حزينة لـ "فتاة البكيني"

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    بعدما نالت شهرتها بالتقاط صور لها فوق قممه وهي شبه عارية، شاءت الأقدار أن تلقى "فتاة البكيني" حتفها بسبب أحد الجبال، الذي كتب نهاية حزينة لها.

    فقد تم العثور على جثة الفتاة التايوانية، جيجي وو (36 عاما)، المعروفة عبر صورها على "إنستغرام" بأنها ترتدي رداء البحر البيكيني، وهي متجمدة حتى الموت، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

    وشرعت جيجي وو، قبل وفاتها بالذهاب في رحلة بمفردها عبر متنزه "حديقة يوشان الوطنية"، إلا أنها سقطت من علو داخل فجوة في جبل مابولاسي في مقاطعة نانتو غربي تايوان. 

    وبعد مرور أكثر من أسبوع على رحلتها، اتصلت وو بصديق لها عبر هاتف يعمل عبر القمر الصناعي، وأخبرته أنها سقطت في الوادي.

    وكانت طائرات هليكوبتر من طراز "بلاك هوك" قد سارعت لإنقاذ جيجي، غير أن الأحوال الجوية السيئة منعتها من الإقلاع، وبعد مرور 28 ساعة، عثر على جثة جيجي وو، على ارتفاع نحو 1700 متر متجمدة حتى الموت.

    وقالت وو في رسالتها للصديق، إنها حوصرت في القاع وغير قادرة على التحرك بسبب الإصابات التي تعرضت لها من السقوط.    

    وكانت جيجي وو تحظى بعدد كبير من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، إذ كانت تنشر في كثير من الأحيان صورا لنفسها وهي ترتدي البيكيني وهي فوق أعلى قمم جبال تايوان.

    وقام العديد من أصدقائها بإرسال التعازي لها، بعدما علموا بوفاتها المأساوية.

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