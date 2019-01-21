الجبل يكتب نهاية حزينة لـ "فتاة البكيني"

بعدما نالت شهرتها بالتقاط صور لها فوق قممه وهي شبه عارية، شاءت الأقدار أن تلقى "فتاة البكيني" حتفها بسبب أحد الجبال، الذي كتب نهاية حزينة لها.

فقد تم العثور على جثة الفتاة التايوانية، جيجي وو (36 عاما)، المعروفة عبر صورها على "إنستغرام" بأنها ترتدي رداء البحر البيكيني، وهي متجمدة حتى الموت، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وشرعت جيجي وو، قبل وفاتها بالذهاب في رحلة بمفردها عبر متنزه "حديقة يوشان الوطنية"، إلا أنها سقطت من علو داخل فجوة في جبل مابولاسي في مقاطعة نانتو غربي تايوان.

وبعد مرور أكثر من أسبوع على رحلتها، اتصلت وو بصديق لها عبر هاتف يعمل عبر القمر الصناعي، وأخبرته أنها سقطت في الوادي.

La taiwanesa Gigi Wu había ganado fama con 36 años por escalar la montañas más altas de y posar con una bikini al llegar a la cima soportando temperaturas extremas. Hace una semana, estaba en emergencia. Había caído en un barranco.Encontraron su cuerpo atrapado y congelado. MURIO pic.twitter.com/2zq0iknXHC — Rosanna S. Gonzalez (@rosanacronicatv) January 21, 2019

وكانت طائرات هليكوبتر من طراز "بلاك هوك" قد سارعت لإنقاذ جيجي، غير أن الأحوال الجوية السيئة منعتها من الإقلاع، وبعد مرور 28 ساعة، عثر على جثة جيجي وو، على ارتفاع نحو 1700 متر متجمدة حتى الموت.

وقالت وو في رسالتها للصديق، إنها حوصرت في القاع وغير قادرة على التحرك بسبب الإصابات التي تعرضت لها من السقوط.

Poor GIGI WU froze to death in her habitual bikini on a solo hike on January 11 On Saturday after 8 days trekking she made a distress call to a friend after falling more than 20 meters into a ravine She told her friend that she was trapped her injuries left her unable to move pic.twitter.com/Z4eDKmzGA4 — Elvira van Oudtshoorn (@EvRvO123) January 21, 2019