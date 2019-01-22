علماء يلجأون للدجاج بهدف منع ظهور وباء بشري مميت

يعكف علماء بريطانيون على تعديل دجاج جينيا، ليقاوم بصورة كاملة الإنفلونزا، آملين منع ظهور وباء بشري مميت.

ووفقا لما ذكرته تقارير صحفية، قالت ويندي باركلاي، أستاذة علم الفيروسات في كلية "إمبريال كوليدج لندن"، إنه من المقرر أن يفقس أول جيل من الدجاج المعدل في وقت لاحق من العام الجاري.

وتم تعديل الحمض النووي للطيور باستخدام تقنية جديدة لتعديل الجينات معروفة باسم "كريسبر"، وتعتمد التعديلات على إزالة جزء من البروتين يعتمد عليه فيروس الإنفلونزا عادة؛ ما يجعل الدجاج مقاوما بصورة كاملة للإنفلونزا.

© AP Photo / Manu Fernandez تفشي وباء بسبب الهواتف الذكية

وأوضحت باركلاي أن الهدف هو إنتاج دواجن لا يمكن أن تصاب بالإنفلونزا وتشكل عازلا بين الطيور البرية والبشر.

ويعد انتشار حدوث وباء إنفلونزا بشري، من أكثر المخاوف التي تهدد علماء ومختصون في مجال الصحة حول العالم.

وينتشر الخوف الأكبر من انتقال سلالة فتاكة من إنفلونزا الطيور من الطيور البرية عبر الدواجن إلى البشر، قبل أن تتحور إلى وباء يحمله الهواء ويمكنه الانتقال بسهولة بين البشر.