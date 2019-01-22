اختفاء طائرة تقل لاعب كرة قدم كانت تقله إلى فريقه الجديد

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أن اللاعب الأرجنتيني، إيميليانو سالا، والذي يلعب مع فريق كارديف سيتي الإنجليزي اختفى خلال تحليقه بطائرة تدريبية فوق بريطانيا بعد أن كانت بطريقها من نانت في غرب فرنسا إلى مدينة كارديف في ويلز.

وبحسب الصحيفة، اختفت الطائرة عن شاشات الرادار فوق منطقة بريطانية في وقت متأخر من ليل أمس الاثنين.

Searching for the light aircraft PA 46 Malibu resumed at 8am this morning.



No trace has currently been found



It was en route from Nantes, France to Cardiff, Wales with 2 people



More info when available — Guernsey Police (@GuernseyPolice) January 22, 2019

وتقوم السلطات البريطانية والفرنسية بتمشيط المياه المقابلة لجزيرة جيرنسي بحثا عن الطائرة ذات المحرك الواحد.

وقالت شرطة جيرنسي: "في الوقت الحالي لم يتم العثور على أثر للطائرة المفقودة". ولم يعلق المسؤولون في نانت وكارديف سيتي.

وكان المهاجم الأرجنتيني (28 عاما) قد انضم إلى نادي كارديف سيتي المتعثر في الدوري الإنجليزي الممتاز من فريق نانت الفرنسي الأسبوع الماضي في صفقة قياسية بلغت قيمتها نحو 17 مليون يورو.