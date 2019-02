بالصور... المعلمة الأكثر إثارة في تايوان

View this post on Instagram

每當很生氣的時候就告訴自己,只要自己跟身邊的人都平安健康,還有什麼好不開心的呢? #稻香

