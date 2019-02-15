الموت يغيب فنانا خليجيا

غيب الموت، اليوم الجمعة، الفنان البحريني، إبراهيم بحر، بعد صراع مع المرض

وتوفي بحر عن عمر 62 عاما، بعد أن تدهورت حالته الصحية، إذ كان يعاني من مرض في الكلى، بحسب صحيفة "البيان" الإماراتية.

وكانت منار، ابنة الراحل، سبق وأن أعلنت أن والدها خضع للعلاج، وأجرى عددا من الفحوصات الطبية.

وسارع العديد من فناني البحرين بنعي إبراهيم بحر، ومن أبرزهم الممثلة وعارضة الأزياء البحرينية، شيلاء سبت، التي شاركت صورة للراحل، عبر حسابها على "إنستغرام". وكتبت معها: "إنا لله وإنا إليه راجعون، الله يرحمه ويغفر له ويعفو عنه ويثبته عند السؤال ويسكنه فسيح جناته.. الفنان البحريني القدير إبراهيم بحر في ذمة الله رائد من وراد الفن البحريني الله يرحمة ويغفر له ويثبته عند السؤال ويجعل قبره روضة من رياض الجنة".

وإبراهيم بحر هو الشقيق الأكبر للمطرب الشعبي الراحل علي بحر، وهو ممثل ومخرج مسرحي، تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1982، وهو حاصل على دبلوم دراسات عليا في التربية من جامعة القديس يوسف في لبنان.

وشغل بحر منصب رئيس الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني بمركز التقنيات التربوية بوزارة التربية والتعليم، وشارك بالعديد من الأعمال المسرحية كمخرج وممثل وفي أعمال تلفزيونية سواء داخل البحرين أو خارجها.