الموت يغيب فنانا خليجيا

انا لله وانا اليه راجعون الله يرحمه ويغفر له ويعفو عنه ويثبته عند السؤال ويسكنه فسيح جناته.. الفنان البحريني القدير #ابراهيم_بحر في ذمة الله رائد من وراد الفن البحريني الله يرحمة ويغفر لة ويثبتة عند السؤال ويجعل قبرة روضة من رياض الجنة امييين 😢..

A post shared by شيلاء سبت (@shailasabt) on Feb 15, 2019 at 2:48am PST