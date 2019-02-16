"سامسونغ" تكشف موعد طرح أيقونتها المنتظرة "غالاكسي إس 10"

وأشارت عبر موقعها الإلكتروني التابع للولايات المتحدة الأمريكية، إلى أن هاتفها سيكون متوافرا للحجز المسبق، ابتداء من 8 مارس/آذار المقبل، وفقا لصحيفة "ذا كوريا هيرالد" الكورية.

© AP Photo / Manu Fernandez تسريب يكشف مواصفات بطارية هاتف "غالاكسي S10"

وسيطرح جهاز "غالاكسي إس 10 في السوق الكورية في يوم 8 مارس، بينما يمكن لأولئك الذين حجزوا مسبقا، أن يحصلوا على الهاتف الذكي قبل 4 أيام من الإطلاق الرسمي، وذلك وفقا لشركات الاتصالات المتنقلة في البلاد.

ونشرت مجلة "فوربس" الأمريكية أن الشركة الكورية الجنوبية ستطلق 3 نسخ من هاتف "سامسونغ غلاكسي إس 10"، هي سامسونغ غلاكسي إس 10 إي وسامسونغ غلاكسي إس 10 وسامسونغ غلاكسي إس 10 بلس.

وكشف تسريب جديد لموقع هولندي، فإن "سامسونغ غالاكسي إس 10" سيتخلى عن أكثر خاصية مثيرة للجدل بشأن منافسه، هاتف "آيفون" الأمريكي، وهي الحز الموجود في أعلى شاشة "آيفون إكس".