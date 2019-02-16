عقب "مهمة شاقة"... ولادة توأم من رجلين مختلفين (فيديو)

ولد توأم غير متطابق هما صبي يدعى كالدر وبنت تدعى ألكسندرا، من أبوين مختلفين، عقب مهمة وصفتها وسائل الإعلام بالـ"شاقة".

ووفقا لما نشرته "بي بي سي"، اختار الرجلان البريطانيان اللجوء للتلقيح الصناعي، وزرعا الجنينين في نفس التوقيت في رحم نفس الأم البديلة.

وجاءت العملية طويلة ومعقدة، إذ تعين على كل منهما العثور على بويضة لتخصيبها، ثم اضطر سايمون وغرايمي للسفر إلى أمريكا للحصول على علاج الخصوبة، قبل التوجه لكندا من أجل إتمام مشروعهما.

Seriously cute — meet Alexandra and Calder — twins who have two different biological dads.



Their dads, Simon and Graeme Berney-Edwards, explain how they were born using IVF and a surrogate in Canada. pic.twitter.com/iEVSrabV7A — Victoria Derbyshire (@VictoriaLIVE) February 13, 2019

وتم الحصول على البويضات من أم بديلة وتقسيمها إلى مجموعتين، وخصبت إحداها بحيوانات منوية من سايمون، والأخرى بحيوانات منوية من غرايمي.

وجمعت الأجنة وجمدت، ونقلت الأجنة الأقوى في كل مجموعة لزراعتها في الأم البديلة في كندا، وتدعى ميغ ستون.

وعبر الأبوان عن حرصهما على الحفاظ على علاقة طيبة بالأم البديلة، إذ تعذر عليهما وعلى الأطفال التواصل مع الأم البيولوجية التي تبرعت ببويضاتها.