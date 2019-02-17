بالفيديو... حيرة بسبب إصابة فتيات مغربيات بهستيريا جماعية

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، مقطع فيديو، يظهر إصابة فتيات مغربيات بمؤسسة تعليمية في مدينة الدار البيضاء بنوبات من الصراخ الهستيري.

وأظهر المقطع الفتيات وهن ممددات على الأرض ويصرخن بصوت عال وقد دخلن في نوبة بكاء.

ولم تتوقف الفتيات عن البكاء والصراخ على الرغم من تدخل أساتذة المؤسسة التعليمية، الأمر الذي أصاب الكثير من رواد التواصل الاجتماعي بالحيرة بسبب عدم معرفتهم سبب الهستيريا.

وتباينت وجهات النظر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ رجح بعض المستخدمين أن الفتيات تناولن مخدرا يطلق عليه اسم "الفلاكا" الذي يغيب من يتعاطاه عن الواقع تماما، ويسبب عند تعاطيه حالة من الهذيان ترتبط بالبارانويا والهلوسة الشديدة.

​ورجح آخرون أن "ما حصل مع التلميذات له علاقة بالسحر والشعوذة".

ونقلت شبكة "بي بي سي" البريطانية، عن المتحدثة باسم وزارة التربية والتعليم في المغرب، فاطمة وهمي، نفيها ما يشاع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وصرحت أن "الأمر يتعلق بحالة بكاء هيستيرية لإحدى التلميذات بالقسم، لتلحق بها باقي التلميذات دون معرفة الأسباب أو الدوافع لهذا السلوك".

كما نفت الأخبار المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق "الواتساب" التي تتحدث عن الشعوذة.