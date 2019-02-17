بالفيديو... حيرة بسبب إصابة فتيات مغربيات بهستيريا جماعية

وأظهر المقطع الفتيات وهن ممددات على الأرض ويصرخن بصوت عال وقد دخلن في نوبة بكاء.
ولم تتوقف الفتيات عن البكاء والصراخ على الرغم من تدخل أساتذة المؤسسة التعليمية، الأمر الذي أصاب الكثير من رواد التواصل الاجتماعي بالحيرة بسبب عدم معرفتهم سبب الهستيريا.
وتباينت وجهات النظر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ رجح بعض المستخدمين أن الفتيات تناولن مخدرا يطلق عليه اسم "الفلاكا" الذي يغيب من يتعاطاه عن الواقع تماما، ويسبب عند تعاطيه حالة من الهذيان ترتبط بالبارانويا والهلوسة الشديدة.
مخدر الفلاكا متوفر منذ مدة بالمغرب https://t.co/BA14AFj0Zp— yousef isaoui (@isaouisaoui) February 12, 2019
ورجح آخرون أن "ما حصل مع التلميذات له علاقة بالسحر والشعوذة".
ونقلت شبكة "بي بي سي" البريطانية، عن المتحدثة باسم وزارة التربية والتعليم في المغرب، فاطمة وهمي، نفيها ما يشاع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وصرحت أن "الأمر يتعلق بحالة بكاء هيستيرية لإحدى التلميذات بالقسم، لتلحق بها باقي التلميذات دون معرفة الأسباب أو الدوافع لهذا السلوك".
كما نفت الأخبار المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق "الواتساب" التي تتحدث عن الشعوذة.
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