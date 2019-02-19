التحقيق في إصدار الشرطة أوامر بقتل مغني الراب الشهير 50 سينت

وتشير الادعاءات إلى أن نائب المفتش، إيمانويل غونزاليس، والذي يتولى إدارة المنطقة رقم 72 في بروكلين، أصدر هذا الأمر في يونيو/حزيران الماضي.

وقال 50 سنت إن غونزاليس "شرطي قذر يسيء استعمال السلطة"، مضيفا أنه "ينتمي لعصابة تحت غطاء الشرطة".

This is how I wake up this morning, 🤷🏽‍♂️ This guy Emanuel Gonzales is a dirty cop abusing his POWER. The sad part is this man still has a badge and a gun.

I take this threat very seriously and im consulting with my legal counsel regarding my options moving forward. pic.twitter.com/5HWk2tqYFo — 50cent (@50cent) February 17, 2019

وأوضح 50 سنت أنه أتعامل مع التهديد "على محمل الجد"، متابعا "أقوم بالتشاور مع مستشاري القانوني فيما يتعلق بالخطوات القادمة".

وكشفت إدارة شرطة نيويورك أنها قامت بالتحقيق مع غونزاليس بشأن الأمر، معلقة "المزاعم غير صحيحة. 50 سنت هو من وضع سلامة الشرطي وعائلته في خطر بعد نشره تفاصيل غونزاليس على حسابه في تويتر".

وأتمت "قررت الشرطة تحريك شكوى رسمية ضد 50 سنت نيابة عن غونزاليس".