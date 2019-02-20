تمرين بسيط ينقذ حياتك من خطر النوبات القلبية والسكتات الدماغية (فيديو)

كشفت دراسة حديثة، أن القيام بأكثر من 10 تمارين ضغط، تخفض خطر الإصابة بأمراض القلب والنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل"، اكتشف الباحثون أن الرجال في منتصف العمر الذين يستطيعون القيام بأكثر من 40 تمرين ضغط دفعة واحدة، شهدوا انخفاضا واضحا في مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 96%، مقارنة مع أولئك الذين يمارسون أقل من 10 تمارين ضغط.

وشملت الدراسة 1104 من رجال الإطفاء في ولاية إنديانا، بمتوسط عمر بلغ 39.6، حيث تم تقييم قدرتهم على تحمل تمارين اللياقة البدنية.

وتمت متابعتهم لمدة بلغت 10 سنوات، وأظهرت النتائج أن ممارسة تمرين الضغط، أثرت بشكل إيجابي على صحتهم القلبية.

وأكد الباحثون أن تمرين الضغط، يرتبط بشكل عكسي مع مخاطر الأمراض القلبية، بين الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 21 و66 عاما.