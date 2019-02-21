"لديه جانب مظلم في شخصيته"... خادمة مايكل جاكسون تفضح سره

كشفت خادمة ملك البوب الأمريكي الراحل، مايكل جاكسون، عن واحد من أكثر أسراراه إثارة للجدل، بحديثها عما وصفته بالـ"جانب المظلم" في شخصيته.

وتحدثت أدريان مكمانوس لبرنامج "60 دقيقة" عبر شبكة "سي بي أس" الأمريكية، عن أفعال مشينة على حد وصفها، ارتكبها مايكل جاكسون في مزرعته بولاية كاليفورنيا.

© Sputnik . Dmitry Korobeynikov تشريح جثة مايكل جاكسون يكشف أسرارا غريبة عن جسده

وزعمت مكمانوس التي بدأت العمل في المزرعة عام 1990، عن سلوك جنسي مشين من جانبه بحق الكثير من الأطفال الصغار.

وقالت الخادمة إنها شاهدت مداعبة ملك البوب وتقبيله وتمرير يديه على أجساد الصبيان، بشكل وصفته بالسلوك "الافتراسي"، مضيفة "على الرغم من البريق والسحر الذي كان محيطا به، كان رجلا مضطربا للغاية خلال الفترة التي عرفته خلالها. وتابعت: "كان له جانب لطيف في شخصيته، وكان له أيضا جانب مظلم".

وأوضحت الخادمة أنها تلقت تهديدات بالقتل في حال ظهورها إعلاميا والحديث عما رأته، إلا أنها لم تحدد من هددها.

يذكر أن مايكل جاكسون توفي عام 2009، عن عمر ناهز 51 عاما، إثر جرعة زائدة قوية من مخدر بروبوفول، وأدين طبيبه، كونراد موراي، لاحقا بتهمة القتل غير العمد.