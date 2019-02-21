"لديه جانب مظلم في شخصيته"... خادمة مايكل جاكسون تفضح سره

وتحدثت أدريان مكمانوس لبرنامج "60 دقيقة" عبر شبكة "سي بي أس" الأمريكية، عن أفعال مشينة على حد وصفها، ارتكبها مايكل جاكسون في مزرعته بولاية كاليفورنيا.
وقالت الخادمة إنها شاهدت مداعبة ملك البوب وتقبيله وتمرير يديه على أجساد الصبيان، بشكل وصفته بالسلوك "الافتراسي"، مضيفة "على الرغم من البريق والسحر الذي كان محيطا به، كان رجلا مضطربا للغاية خلال الفترة التي عرفته خلالها. وتابعت: "كان له جانب لطيف في شخصيته، وكان له أيضا جانب مظلم".
وأوضحت الخادمة أنها تلقت تهديدات بالقتل في حال ظهورها إعلاميا والحديث عما رأته، إلا أنها لم تحدد من هددها.
يذكر أن مايكل جاكسون توفي عام 2009، عن عمر ناهز 51 عاما، إثر جرعة زائدة قوية من مخدر بروبوفول، وأدين طبيبه، كونراد موراي، لاحقا بتهمة القتل غير العمد.
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