بطريق الخطأ طائرة ركاب تجتاز سرعة الصوت

أعلنت شركة الطيران بان رحلتها المتجهة من لوس أنجلوس الأمريكية إلى لندن، تجاوزت بسرعتها سرعة الصوت.

فعلى ارتفاع 11 كيلومترا ضبرة رياح عاتية طائرة من طراز "بوينغ-787-9"، لتصل سرعتها الى 800 ميل في الساعة ما يعادل 1285 كيلومترا في الساعة.

في الوقت الذي تصل فيه سرعة الصوت إلى 1062 كيلومتر في الساعة على هذا الارتفاع، بحسب ما نشر موقع "popularmechanics".

وتعبر السرعة المعتادة لهذا النوع من الطائرات هو 561 ميلا في الساعة أي ما يعادل 902 كيلومترا في الساعة.

الأمر الذي ساعد الطائرة على الوصول إلى لندن قبل 48 دقيقة من الموعد المحدد.

من جهته "غرد" قبطان الطائرة، بيتر جيمس، على حسابه الخاص على "تويتر"، قائلا: "لم يسبق أن قابلت مثل هذه الرياح خلال فترة عملي الـ25 عاما في الطيران".