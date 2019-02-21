أسعار هواتف "سامسونغ غلاكسي إس 10" في السعودية

ذكر موزع رئيسي في المملكة عن توفيره لهاتف "سامسونغ غلاكسي إس 10 بلس" الأكبر حجما، وبسعة تخزينية 128 غيغابايت بـ 3599 ريال سعودي.
وأشار إلى أن هاتف "سامسونغ غلاكسي إس 10 بلس" ذو السعة التخزينية 512 غيغابايت بـ 4499 ريال سعودي.
سامسونج #جالاكسي #اس10_بلس الجديد— مكتبة جرير (@JarirBookstore) February 21, 2019
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أما بالنسبة لسعر هاتف "سامسونغ غلاكسي إس 10 بلس" بسعة تخزينية 1 تيرابايت، فذكر الموزع أنه سيكون بـ 5799 ريال سعودي.
وأعلنت "سامسونغ" عن توفير 3 نسخ من هاتفها "غلاكسي إس 10"، هي "إس 10" و"إس 10 بلس" و"إس 10 إي".
وستتوافر الهواتف الجديدة في الأسواق الأمريكية، ابتداء من 749 دولارا للنسخة الاقتصادية "إس إي"، و999 دولار لأكبر نسخة "إس 10 بلس"، وذلك بدءا من 8 مارس/ آذار المقبل.
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