أسعار هواتف "سامسونغ غلاكسي إس 10" في السعودية

أعلن موزعون في المملكة العربية السعودية، عن فتح باب الطلب المسبق لهواتف "سامسونغ غلاكسي إس 10"، التي كشفت شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية عنها أمس الأربعاء في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية.

ذكر موزع رئيسي في المملكة عن توفيره لهاتف "سامسونغ غلاكسي إس 10 بلس" الأكبر حجما، وبسعة تخزينية 128 غيغابايت بـ 3599 ريال سعودي.

وأشار إلى أن هاتف "سامسونغ غلاكسي إس 10 بلس" ذو السعة التخزينية 512 غيغابايت بـ 4499 ريال سعودي.

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أما بالنسبة لسعر هاتف "سامسونغ غلاكسي إس 10 بلس" بسعة تخزينية 1 تيرابايت، فذكر الموزع أنه سيكون بـ 5799 ريال سعودي.

وأزاحت شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية، الستار أمس الأربعاء، رسميا عن سلسلة هواتفها الجديدة "غلاكسي 10".

وأعلنت "سامسونغ" عن توفير 3 نسخ من هاتفها "غلاكسي إس 10"، هي "إس 10" و"إس 10 بلس" و"إس 10 إي".

وستتوافر الهواتف الجديدة في الأسواق الأمريكية، ابتداء من 749 دولارا للنسخة الاقتصادية "إس إي"، و999 دولار لأكبر نسخة "إس 10 بلس"، وذلك بدءا من 8 مارس/ آذار المقبل.