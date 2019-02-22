بالفيديو والصور... عرض أزياء من الشوكولاتة في بلجيكا

ربما لا يسمح لعارضات الأزياء بتناول الكثير من الشوكولاتة، لكنهن ارتدين كميات منها في عرض ضم 13 ثوبا مصنوعة بالكامل من هذه الحلوى اللذيذة في بلجيكا.

والعرض جزء من معرض "صالون دو شوكولا" السنوي، الذي يضم ورش عمل ومؤتمرات عن الشوكولاتة البلجيكية، التي يتباهى البلجيكيون بأنها الأفضل في العالم.

وتعاون صانع الشوكولاتة البلجيكي الشهير فردريك بلونديل مع مصمم من بيرو، لصناعة ثوب مستوحى من ملابس الملكة المصرية كليوباترا مزين بقطع من الشوكولاتة.

وقضى بعض المصممين أسابيع في حياكة آلاف من قطع الشوكولاتة على الأثواب، بينما صنع بعضها بالكامل من الشوكولاتة ومنها ثوب صممه الثنائي جان كريستوف أوبير وجيوفاني بياسيولو وهما صانع شوكولاتة ومصمم أزياء.

Salon du Chocolat: Chocolatiers and designers team up to create 13 dresses made partly or entirely of chocolate on Brussels catwalk https://t.co/CDDLs36Gjl pic.twitter.com/0S87kTv3Zw — DAILY SABAH (@DailySabah) February 22, 2019

​وقال أوبي: "كل شيء مغطى بالشوكولاتة ومسحوق الكاكاو. يحتوي هذا الثوب على أكثر من خمسة كيلوغرامات من الشوكولاتة تقريبا ونحو ثلاثة كيلوغرامات من مسحوق الكاكاو".

وأضاف أن الكمية الكبيرة من مسحوق الكاكاو جعلت الشوكولاتة جافة مما يقلل احتمالات ذوبانها.