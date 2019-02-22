"غوغل" تحتفل بـ "صائد التماسيح"... واجه أعتى الوحوش ولقي حتفه لأهون سبب

يحتفي محرك البحث الأمريكي، "غوغل"، اليوم الجمعة، بالناشط في حقوق الحيوان، ستيف إروين، الذي تمر اليوم الذكرى الـ 57 لميلاده، ونال شهرة عالمية من كونه صائد أعتى التماسيح وأكثرها خطورة.

وكان إروين الوحيد حول العالم، الذي تمكن من إطلاع سكانه على أضخم التماسيح حجما بشكل غير مسبوق، وذلك من خلال عمله في حديقة حيوان أستراليا، وكذلك من خلال برنامجه التلفزيوني الوثائقي "The Crocodile Hunter"، أو "صائد التماسيح"، والذي يقدمه مع زوجته تيري.

وكتبت "غوغل" عن ستيف إروين: "إنه وعائلته كرسوا حياتهم من أجل الحفاظ على الحياة البرية".

CRIKEY!



Today's #GoogleDoodle celebrates #SteveIrwin, the legendary Australian wildlife advocate & TV personality whose bravery & passion opened the eyes of millions to the wonders of wildlife. 🐊



Explore the full slideshow Doodle here → https://t.co/z8PPgDaXfr pic.twitter.com/mGtpwSuqzL — Google Doodles (@GoogleDoodles) February 22, 2019

وولد ستيف إروين في أستراليا في عام 1962، وكانت هديته في عيد ميلاده السادس عبارة عن ثعبان يبلغ طوله 11 قدما، وأسماه "فريد".

وعند بلوغه سن الـ 11، تعلم ستيف إروين مصارعة التماسيح، وذلك بعدما شارك في برنامج تطوعي خاص بكيفية القبض على التماسيح في المياه المالحة، وكذلك حمايتهم من التعرض للأذى، كما أنه أسس مع أسرته حديقة "كوينزلاند للزواحف، حتى أصبح مديرا لحديقة حيوان أستراليا.

والتقى ستيف إروين مع زوجته تيري للمرة الأولى، أثناء زيارتها لحديقة الحيوان، وقضيا شهر عسلهما في اصطياد التماسيح، وكان موضوع الحلقة الأولى من برنامجهما "The Crocodile Hunter" هو توثيقهما للحظات القبض على الوحوش الخطرة خلال شهر العسل، لينجح في اجتذاب المشاهدين سريعا حول العالم، ويتأثر به أكثر من 500 مليون مشاهد من 100 بلد.

“We don’t own the planet Earth, we belong to it. And we must share it with our wildlife.” — Steve Irwin



Happy birthday to a legend, who’s passion and love for nature and animals lives on in the hearts of many. ❤️🐊 pic.twitter.com/EUTwGW8JzW — ヤンデレ🔪💕 (@iverisaur) February 22, 2019

وفي عام 2001، نال ستيف إروين تكريما من الحكومة الأسترالية، لمجهوداته، وفي عام 2004 رشح لنيل لقب "أسترالي العام"، وفي عام 2018، نال نجمة في ممر المشاهير في عاصمة السينما الأمريكية هوليوود.

وكان من أبرز اكتشافات إروين، هو أنه أول من اكتشف "السلحفاة النهاشة"، والتي اطلق عليها اسم "إلسيا".

September 4,2006-Steve Irwin, Australian naturalist & TV personality "The Crocodile Hunter" killed by a stingray pic.twitter.com/8Ew745dwIn — VintagePhotos (@NotableHistory) September 3, 2016

ولكن لعبت سخرية القدر في وفاة ستيف إروين، في 4 سبتمبر/أيلول 2006، عندما مات متأثرا بجراحه، بعد هجوم سمكة لادغة، وذلك أثناء تصويره برنامجا وثائقيا اسمه "Ocean's Deadliest"، والمعني باكتشاف أخطر الأسماك في المحيطات.

This is how STEVE IRWIN DIED!!! 😔 This is his last ever Moment before DROWNING AND DYING from that Stingray on the right. If he didn’t do this, he’d STILL BE ALIVE!!! pic.twitter.com/ivfzqk65pI — Devin Miller (@SpinoDevin) February 22, 2019

وتواصل أسرة الراحل ستيف إروين في الحفاظ على إرثه، وذلك بتدشين يوم عالمي يحمل اسمه في 15 نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام، وهو عبارة عن احتفال بالحياة البرية، من أجل جمع تبرعات من محبيه لتمويل برنامج محاربو حديقة حيوان أستراليا.