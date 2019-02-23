طفل أمريكي يولد تفاعلا نوويا داخل غرفة الألعاب

زعمت تقارير صحفية أمريكية، أن طفلا أمريكيا، أصبح أصغر شخص معروف في العالم يتمكن من توليد تفاعل نووي ناجح في عمر 12 عاما.

وحول الطفل جاكسون أوزولت، من مدينة ممفيس، بولاية تينيسي الأمريكية، في يناير/كانون الثاني 2018، غرفة ألعاب قديمة إلى مختبر نووي، بحسب صحيفة "الغارديان".

وقال جاكسون صاحب الـ14 عاما الآن: "على مدار الشهر الماضي، أحرزت تقدما هائلا. أعتقد أن النتائج التي توصلت إليها الآن مهمة".

Youngest person' to ever build a nuclear reactor: Boy wonder, 12, made a working atomic fusion experiment in his parent's spare room using $10,000 worth of parts from eBay

Jackson Oswalt, from Memphis, achieved nuclear fusion at the age of 12 pic.twitter.com/fKaSHVPFCu — Nico Spalato (@NikeSpalato) February 22, 2019

وأوضح جاكسون أنه حول غرفة ألعاب قديمة في منزل والديه إلى مختبر نووي، وزوده بمعدات تبلغ قيمتها 10 آلاف دولار، تدار بطاقة كهربائية تبلغ قوتها 50 ألف فولت لتسخين غاز الديوتيريوم ودمج النواة لتحرير الطاقة.

وأضاف جاكسون: "حصلت على الأجزاء التي احتاجها من موقع eBay، وكان يجب علي تعديل بعض الأجزاء لأتمكن من إتمام مشروعي".

REAL-LIFE SHELDON COOPER:

Memphis 12-year-old #JacksonOswalt built a homemade nuclear fusion reactor during his leisure time. His next challenge: a time-traveling #FluxCapacitor, Great Scott! Congratulations, Jackson! pic.twitter.com/qglEKEARRI — Greg Hong (@realGregHong) February 19, 2019

الخطوة المقبلة هي أن يتم التحقق من الابتكار عن طريق منظمة رسمية، على أن ينشر في مجلة أكاديمية.

وإلى الآن، يمكن اعتبار جاكسون أوزولت قد انتزع الرقم القياسي من حامله السابق تايلور ويلسون، الذي يعمل في أبحاث الطاقة النووية بعد أن نجح في توليد الاندماج النووي، عندما كان في الرابعة عشرة من عمره.