تعرف على الكلمة السحرية التي تعطل "آيفون" في حال لفظها (فيديو)

وفي حال ذكر كلمة "هايفن — hyphen" خمس مرات، عند استخدام الإدخال الصوتي، يؤدي ذلك إلى تعطل تطبيق تسجيل الصوت، وتعطل مشغل iOS، الأمر الذي يعيد المستخدم إلى الشاشة الرئيسية للهاتف.

نطق كلمة "هايفن — hyphen" خمس مرات تعطل أجهزة iPhone!



جربها بنفسك! سجل كلمة "هايفن — hyphen" خمس مرات على هاتفك iPhone وسوف تعطل تطبيق تسجيل الصوت! pic.twitter.com/t2lQh5vTKH — كاسبرسكي (@KasperskyKSA) February 19, 2019

ويشار إلى أن هذه المشكلة ليست بالخطيرة، ولا تعد ثغرة يمكن من خلالها اختراق الجهاز، حيث يعاد الهاتف العمل كما كان من قبل دون فقدان أي معلومات، وهذا ما يجعل من الأمر قابل للتجربة من قبلك.

يذكر أن هواتف آيفون عانت سابقًا من مشاكل غريبة، مثل إعادة ضبط تاريخ الهاتف إلى تاريخ 1 يناير 1970 ، يؤدي إلى إعادة تشغيل الهاتف بشكل مستمر.

كما وجد المستخدمون، في وقت سابق، ثغرة خطيرة، يمكن التجسس من خلالها على الأشخاص، وذلك فقط بالاتصال الجماعي عبر "فيس تايم".