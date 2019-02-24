كولومبيا تزيل آخر أثر لملك المخدرات العالمي إسكوبار (فيديو)

أزالت الحكومة الكولومبية البيت الخاص ببابلو إسكوبار، أشهر مهرب مخدرات قي التاريخ، بعدما فجرت منزله المكون من 8 طوابق.

المبنى المكون من8 طوابق والذي يعرف باسم "موناكو" ويعتبر بمثابة قلعة لإسكوبار، كان قد صمد في الماضي أمام تفجير بسيارة مفخخة في عام 1987.

من جهته تحدث عمدة ميدلين حيث يقع المبنى، فيدريكو غوتيريز، قائلا بأن المنزل كان بمثابة "رمز للشر"، بحسب مانقلت صحيفة "The Daily Mail" البريطانية.

وأضاف أن المبنى أصبح وجهة سياحية للراغبين بالتعرف على حياة إسكوبار، في الوقت الذي إنتقد الكثيرون هذه الجولات بأنها تمجد العنف الذي إتبعه إسكوبار.

وحضر التفجير حشد من الناس وصل عددهم لحوالي 1600 شخص، من بينهم عائلات ضحايا إسكوبار.