هذه العادة سبب تعكر مزاجك صباحا

خضع أكثر من ألف شخص، بين 18 و77 عاما، لأسئلة حول عادات نومهم.

وكشفت الدراسة أن صعوبة الاستيقاظ صباحا، وتعكر المزاج حتى منتصف اليوم، ترجع بشكل كبير إلى الطريقة التي ننام بها، حسب صحيفة "ميرور".

Why sleeping on your side could be the reason you're not a morning personhttps://t.co/rp24yIGJgC pic.twitter.com/1pTajh1DB8 — MirrorHealth (@MirrorHealth) February 24, 2019

وقال المشاركون في الدراسة إنهم ينامون على جانبهم، واعتبروا أنه أمر مريح على الأقل حتى يواجهون يومهم.

وأشار 40 % من 1021 شخصا تم سؤالهم، إلى أنهم لا ينامون جيدا.

ويعتبر النوم على الظهر هو أكثر الأوضاع راحة، للحصول على مكاسب النوم الليلي الجيد.