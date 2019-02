أنغام تتحدى الجميع وتنشر رسالة رومانسية مسربة

View this post on Instagram

لأول مره أكون سعيده إن في حد سمح لنفسه يسرق شيئ خاص بيا وبحياتي الخاصة ويسربه لأنه أعطاني الفرصه إني أعبر مره تانيه عن حبي وإحترامي لجوزي وعلناً وبالمرة أكتب الكلام مره تانيه بخط حلو عشان انا خطي وحش اوي 😅 واليوم ده كان من أحلي أيام حياتي يوم عيد ميلادك يا أحمد ٢/٩ وفي نفس اليوم إستلمنا ماستر ألبومي الجديد حاله خاصه جدا ، كل سنه وانت غالي وكبير وحبيب وأقرب الناس لقلبي وحب عمري يا أحمد وكل سنه وأنت سندي أول عيد ميلاد مع بعض ومش أخر بإذن الله (بحبك أنغام) وشكرا مره تانيه للحرامي 🙏🏻💚

