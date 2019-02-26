أنغام تتحدى الجميع وتنشر رسالة رومانسية مسربة

وسط تكتم المطربة المصرية، أنغام، على زواجها من الموزع الموسيقي، أحمد إبراهيم، نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، دليل على زواجهما السري، الذي احتفلا به في الفترة الماضية.

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، رسالة مسربة من أنغام إلى زوجها، بمناسبة عيد ميلاده.

ولكن، تحدت أنغام، من يحاولون إحراجها بشأن زواجها، لتقوم بنشر الرسالة عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام".

وكتبت أنغام لزوجها أحمد إبراهيم بمناسبة عيد ميلاده: "كل سنة وأنت غالي وكبير… وحبيب وأقرب الناس لقلبي وحب عمري يا أحمد… وكل سنة وأنت سندي… أول عيد ميلاد مع بعض ومش آخر بإذن الله… أحبك… أنغام".

وعلقت أنغام على تسريب رسالتها الرومانسية لزوجها: "أول مره أكون سعيدة إن هناك من سمح لنفسه أن يسرق شيء خاص بي وبحياتي الخاصة ويسربه، لأنه أعطاني الفرصه أن أعبر مرة أخرى عن حبي واحترامي لزوجي وعلنا، وبالمرة أكتب الكلام مره تانيه بخط حلو، لأن خط يدي سيء جدا، وهذا اليوم كان من أحلى أيام حياتي يوم عيد ميلادك يا أحمد 9/2 وفي نفس اليوم تسلمنا "ماستر" ألبومي الجديد "حالة خاصة جدا"، كل سنة وأنت غالي وكبير وحبيب وأقرب الناس لقلبي وحب عمري يا أحمد وكل سنة وأنت سندي أول عيد ميلاد مع بعض وليس الأخير بإذن الله (بحبك أنغام) وشكرا مرة أخرى للحرامي"

وكانت أنغام قد أكدت لبرنامج "إم بي سي ترندنغ"، خبر زواجها من أحمد إبراهيم على مضض، على هامش حفلها في الكويت الخميس الماضي.

وكانت أنغام متزوجة في السابق من الموزع الموسيقي الكويتي، فهد، وأنجبت منه ولديها عمر وعبد الرحمن، ثم من الفنان المصري أحمد عز.