تعرف على أول فلسطينية تحصد جائزة عالمية في مجال المرأة

نجحت الدكتورة الفلسطينية، أميرة شاهين، في الحصول على جائزة مؤسسة "OWSD-Elsevier" العالمية للعلماء النساء في الدول النامية، مع 4 نساء أخريات من قارات العالم.

وتعتبر شاهين، ابنة جبل المكبر في مدينة القدس، أول امرأة فلسطينية تحصد هذه الجائزة، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

© REUTERS / REBECCA COOK ترامب يرد على نائبة فلسطينية في الكونغرس شتمته بأمه

وصرحت شاهين قائلة "إن المنافسة جرت وسط أجواء حماسية شديدة، لتكون أول فلسطينية تفوز بهذه الجائزة وتتميز بها، مع أخريات من أفريقيا، وآسيا، وأمريكا اللاتينية".

وقالت إن "الجائزة تركز على إبراز دور المرأة في الدول النامية، خصوصا الرياديات اللواتي يعملن على مشاريع أبحاث علمية، حيث يتم في كل عام اختيار تخصصات مختلفة، للمنافسة في الانتاجات التي يتقدم المشاركون بها للحصول عليها".

وتابعت "عملية اختيار المرشحين يتم عبر محكمين، يقومون بترشيح 5 أشخاص يعرفونهم جيدا للمنافسة، عبر استيفاء عدد من الشروط، المتمثلة في مضي 10 سنوات على شهادة الدكتوراه، بالإضافة إلى أن يكون لدى المرشح نتاج بحثي، ومنشورات في المجالات العلمية على مستوى العالم".

وأشا شاهين إلى أن مشروعها الفائز "يأتي في إطار استكمال بحثها الذي يتمحور حول العنف المبني على النوع الاجتماعي، وتعزيز استجابة نظام الرعاية الصحية للعنف القائم على نوع الجنس/ النوع الاجتماعي في فلسطين، والتحقق في مدى جاهزية النظام الصحي في اكتشاف ضحايا العنف من النساء/ وإحالتهن الى الجهات المعنية".

ويعتبر مشروعها البحثي نتاج علمي لآخر 10 سنوات، وفي العشرين من مارس/ آذار الشهر المقبل سيستكمل البحث، وبحلول العام 2030 يحاول المهتمون في العالم التقليل من النساء المعنفات.