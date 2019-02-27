قال أشرف عبد العزيز، المحامي بالنقض عن محمد عبد المتعال، إن الحكم صدر بسبب قيام الفنان محمد رمضان ببث فيديو على صفحاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي نقلته كافة المواقع الإخبارية المختلفة والوسائط الإعلامية سب فيه محمد عبد المتعال.
تأييد حبس #محمد_رمضان في سب مدير «MBC مصر»https://t.co/cnvgaf9zcR pic.twitter.com/wkwdWfXMnR— المصري اليوم (@AlMasryAlYoum) February 27, 2019
وطالب عبد العزيز بمعاقبة الفنان محمد رمضان بتهمة السب والقذف وفقًا لمواد قانون العقوبات 171، و188، و306، و307، و308.
واستجابت لمطالب المحامي، محكمة الجنح، اليوم الأربعاء، حيث يتم الحبس في حالة تكرار جنحة السب والقذف.
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