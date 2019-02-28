مفاجأة... "أوبر" في طريقها للاستحواذ الكامل على "كريم"

كشفت تقارير صحفية أمريكية اليوم الخميس، عن أن شركة "أوبر" الأمريكية المتخصصة في سيارات الأجرة، في طريقها لشراء منافستها في الشرق الأوسط "كريم".

ونقلت الوكالة الأمريكية عن مصادر مطلعة على المفاوضات، أن أوبر وصلت إلى مرحلة متقدمة من مباحثات لشراء منافستها في الشرق الأوسط "كريم نتووركس"، التي تتخذ من دبي مقرا لها.

وأوضحت "بلومبرغ"، أنه من المتوقع أن تعلن "أوبر" و"كريم" عن تلك الصفقة الكبرى، التي ستجعل "أوبر" مسيطرة على سوق سيارات النقل الخاص في العالم.

Uber is in advanced discussions to buy its Dubai-based rival Careem https://t.co/pKaHoxIBVA — Bloomberg (@business) ٢٨ فبراير ٢٠١٩

وأشارت المصادر إلى أن تلك الصفقة ستكون في صورة نقد وأسهم، لتجعل قيمة "كريم" تصل إلى 3 مليارات دولار أمريكي.

وقالت "بلومبرغ"، إنه رفض أي مسؤول في أوبر وكريم الإفصاح عن أي تفاصيل حول تلك الصفقة.

وتبلغ القيمة السوقية لشركة "كريم" حاليا نحو مليار دولار أمريكي، كما أنه من أحد مالكيها الأمير الوليد بن طلال، وشركة "راكوتن" اليابانية التكنولوجية.

وتمتلك شركة "كريم" حاليا أكثر من مليون سائق، وتعمل في أكثر من 100 مدينة في الشرق الأوسط.