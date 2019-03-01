طفلة ضريرة تتحدى عملية طبية بالغناء في لحظة مؤثرة (فيديو)

تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقطعا مصورا لطفلة ضريرة في غرفة العمليات تغني، في الوقت الذي يجري لها الأطباء عملية طبية.

الطفلة إيفي صاحبة الثمانية أعوام، تحدت العملية وبدأت في الغناء، ليبادر أحد الأطباء القائمين على العملية بالعزف على الغيتار، في مشهد مؤثر.

في الوقت الذي قام به الأطباء بوضع شرائط طبية على رأسها لقياس درجات التشنج.

ونشر المشفى الذي أجرت فيه إيفي العملية المقطع المصور الذي نال الكثير من المشاهدات في فترة قصيرة بالإضافة للعديد من التعليقات الإيجابية التي أشادت بصوت الفتاة وبالطاقم الطبي الذي وظف الموسيقى في هذا الوقت.

يذكر بأن الفيديو حصد حوالي 3 مليون متابعة وتم تداوله حوالي 1800 مرة حتى هذا الوقت.