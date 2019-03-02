جوني ديب يقاضي زوجته السابقة ويطالبها بـ50 مليون دولار

رفع الممثل الأمريكي، جوني ديب، دعوى قضائية ضد زوجته السابقة، الممثلة آمبر هيرد، متهما إياها بالتشهير.

© AP Photo / Andrew Medichini جوني ديب في المرتبة الأولى للممثلين المبالغ بهم

يذكر أن نجم فيلم " قراصنة الكاريبي "، البالغ من العمر 55 عاما يطالب زوجته بـ50 مليون دولار بتهمة الافتراء، وذلك بعد أن كتبت هيرد مقالا للصحيفة الأمريكية "واشنطن بوست" عام 2018، حيث قالت أنها تعرضت للعنف المنزلي.

ولا يتفق جوني ديب مع تصريحات زوجته السابقة، وقال بهذا الصدد، آمبر هيرد هي المجرمة وليست الضحية، بحسب "ديد لاين".

كما يزعم الممثل أنه هو نفسه الذي تعرض للعنف المنزلي، وأشار أن هيرد لعبت دورا في منعه من الاستمرار في المشاركة في تصوير "قراصنة الكاريبي".

وأعلن الزوجان عن الطلاق في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2017، وأكدت الممثلة في وقت سابق للصحافة والمحكمة أن ديب قام بضربها عدة مرات.

في سياق آخر يعد جوني ديب أفضل الممثلين في تاريخ السينما تجسيدا للشخصيات المعقدة، لقدرته المثالية على التنكر ولعب أدوار صعبة.