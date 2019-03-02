جوني ديب يقاضي زوجته السابقة ويطالبها بـ50 مليون دولار

ولا يتفق جوني ديب مع تصريحات زوجته السابقة، وقال بهذا الصدد، آمبر هيرد هي المجرمة وليست الضحية، بحسب "ديد لاين".
كما يزعم الممثل أنه هو نفسه الذي تعرض للعنف المنزلي، وأشار أن هيرد لعبت دورا في منعه من الاستمرار في المشاركة في تصوير "قراصنة الكاريبي".
وأعلن الزوجان عن الطلاق في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2017، وأكدت الممثلة في وقت سابق للصحافة والمحكمة أن ديب قام بضربها عدة مرات.
في سياق آخر يعد جوني ديب أفضل الممثلين في تاريخ السينما تجسيدا للشخصيات المعقدة، لقدرته المثالية على التنكر ولعب أدوار صعبة.
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