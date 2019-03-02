كيم كارداشيان تحذر من لعبة "مومو" المخيفة... و"يوتيوب" يخرج عن صمته

أطلقت عارضة الأزياء ونجمة تلفزيون الواقع الأمريكية، كيم كارداشيان، تحذيرا لجمهورها والآباء، بشأن لعبة "مومو" المخيفة.

وناشدت كارداشيان عبر حسابها على "إنستغرام"، موقع "يوتيوب" للتواصل الاجتماعي، من الحد من نشره لفيديوهات عبر منصته، تتعلق بخوض أطفال لتحدي لعبة "مومو" القاتل، وطالبتهم بأن يراقبوا أطفالهم بشأن ما يشاهدوه.

© AFP 2018 / Oli Scarff عودة لعبة "الخوف" التي تستهدف الأطفال

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية تفاصيل بشأن ظهور لعبة "مومو" مؤخرا، عبر العديد من مواقع الشبكات الاجتماعية "يوتيوب" و"يوتيوب كيدز".

يبدأ أحد مقاطع الفيديو ببراءة، على سبيل المثال بداية حلقة Peppa Pig، ولكن سرعان ما يتحول إلى نسخة معدلة مع عنف ولغة مسيئة.

وبحسب ما ذكره الموقع أيضا، فيبدو أن هذه اللعبة تشجع إيذاء الذات وحتى الانتحار.

وردت إدارة موقع "يوتيوب" على مطالب كيم كارداشيان، بأنهم يتعاملون مع التقارير التي أوردتها بمحمل جاد.

Okay one more thing: If you're YouTube and you have 18 million IG followers your response should be more than a screenshot of Kim Kardashian's baseless, fear-mongering post with a link to your statement that makes it look like Momo was ever a legit issue.https://t.co/r8oEqjTbnE pic.twitter.com/brNipJbwuD — Madison Malone Kircher (@4evrmalone) February 28, 2019

وفي أول رد منه على "لعبة مومو"، وانتشارها عبر منصته كما تزعم تقارير وآباء، أصدر "يوتيوب" بيانا عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، يؤكد من خلاله أن الشركة لم تشاهد دليلا يثبت وجود مقاطع فيديو يروج لتحدي مومو وطلبت من أي شخص يظهر له هذا المحتوى بإبلاغ الشركة على الفور.

We want to clear something up regarding the Momo Challenge: We’ve seen no recent evidence of videos promoting the Momo Challenge on YouTube. Videos encouraging harmful and dangerous challenges are against our policies. — YouTube (@YouTube) February 27, 2019

وعندما يشارك الأطفال في "تحدي مومو"، فإنهم يتواصلون مع شكل مخيف يدعى "مومو"، يطلب منهم إنجاز العديد من المهام عبر تطبيق "واتسآب"، إذا أراد أن يتجنبوا وقوع اللعنة عليهم، ومنها ما يتضمن إيذاء أنفسهم، وغالبا ما ينتهي التحدي بان يطلب "مومو" من المشاركين بقتل أنفسهم، ويسجلون ذلك ويشاركونه عبر وسائل التواصل الاجتماعية.

وعلى الرغم من ادعاءات "يوتيوب" و"واتسآب" بأنه لا يوجد دليل على وجود تحديات حقيقية من "مومو" عبر منصاتهما، فقد أبلغ الآباء في جميع أنحاء العالم عن أطفالهم الذين يعبرون عن خوفهم من شخصية "مومو".

وأخبرت أم تدعى بيرل وودز شبكة "سي بي إس" الأمريكية، أن ابنتها البالغة من العمر 12 عاما تعاني من التوحد، وبدأ يظهر عليها سلوكيات خطيرة، مثل تشغيل موقد الغاز بعد مشاهدتها فيديو "مومو".

وقالت وودز: "كان من الممكن أن تفجر ابنتي الشقة، وربما كان بإمكانها أن تؤذي نفسها وأشخاصا آخرين".

كما شاركت أم من ولاية فلوريدا أدلة مصورة، حول رسائل مزعجة مماثلة عثرتها بصورة خفية في حلقات رسوم متحركة على موقع "يوتيوب كيدز"، المخصص للأطفال.

وتعود الصورة الأصلية لشخصية "مومو" المخيفة، لتمثال منحوت باسم "الأم الطائر"، للفنان الياباني كيسوكي أيساوا، والتي كانت معروضة في عام 2016 في معرض فانيلا في طوكيو.

ولا يوجد أي دليل على أن شركة "لينك فاكتوري" التابعة لأيساوا قد شاركت في إنشاء أو تنفيذ "تحدي مومو".