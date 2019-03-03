وسط تراجع مبيعاتها... تصريح مفاجئ من رئيس "أبل"

وسط تراجع مبيعاتها، وظهور منافسين صينيين لها في الآونة الأخيرة، أطلق رئيس شركة "أبل" الأمريكية، تيم كوك، تصريحا مفاجئا.

وبحسب تقرير لمجلة "بلومبرغ" الأمريكية، فإن تيم كوك أكد للمستثمرين في مؤتمر "أبل" السنوي العام، أن الشركة تعكف على تطوير منتجات "ستبهر الجميع" بحسب تعبيره.

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وقال كوك إن "أبل" تزرع بذور منتجات جديدة مبهرة، سيتم طرحها في وقت ما بالمستقبل، ولكنه لم يذكر اسم أي منها.

وسبق لـ "أبل" أن أعلنت عن رغبتها في طرح نظارات للواقع المعزز، وكذلك سيارة ذاتية القيادة.

وأكد تيم كوك في الاجتماع، أنه "لم يكن أبدا أكثر تفاؤلا" بشأن موقع شركة" أبل" في الوقت الحالي، وأهدافها التالية.

كما كشف رئيس "أبل" كوك عن أنها تعمل على خفض سعر أحدث طرازات حسابها المحمول "ماك بوك إير"، وهو ما سيمنح المشترين المحتملين لحواسيب "أبل" المحمول أسعارا معقولة.

وتراهن شركة "أبل" على مضاعفة مداخيلها مع حلول العام المقبل 2020، انطلاقا من مبيعاتها التي وصلت إلى 25 مليار دولار في عام 2016.

وخفضت "أبل" ي مطلع شهر يناير/كانون الثاني، توقعاتها لإيرادات ربعها المالي الأول الذي انتهي في 29 ديسمبر/كانون الأول إلى 84 مليار دولار، وهو ما يقل عن توقعات المحللين البالغة 91.5 مليار دولار وعن توقعات أبل الأصلية التي وضعت إيرادات الربع بين 89 و93 مليار دولار.

وقال تيم كوك وقتها، إن السبب وراء خفض التوقعات هو تباطؤ مبيعات "آيفون" في الصين، التي يرزح اقتصادها تحت وطأة الضبابية المحيطة بالعلاقات التجارية بين واشنطن وبكين.