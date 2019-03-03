رجل من عام 5720 يخترق إشارة راديو ويتكلم مع المذيع (فيديو)

اخترقت إشارة محتملة من المستقبل أثير إذاعة راديو في بريطانيا، حيث ظهرت معلومات حول الحادثة على مواقع تتحدث عن ظواهر خارقة للطبيعة.

وفقا لموظفي محطة إذاعية بريطانية، وأثناء حديث مسائي مع الجمهور، توقف البث بشكل مفاجئ، وبدأوا في سماع صوت بشري. وتحدث الرجل عن "معالم صحراوية"، حاول المذيع التكلم مع الرجل، ولكنه بدأ بالتكلم بشكل جدي عن حضارة صغيرة تقع إلى الشرق منه، ووصفها بطريقة توحي أنه يقع في عام 5720.

ووفقا لرجل، فقد أصبح الهواء ملوثا ومن الصعب جدا التنفس، مما يؤثر سلبا على صحة الأطفال.

وطلب المذيع من زملائه حل مشكلة الصوت، ولكن في تلك اللحظة، طلب الرجل من "الدي جي" العامل في الراديو بالتوقف عن الكلام إلى أن تصل الإشارة بشكل جيد، وفق موقع "وان".

وقال الرجل إنه كان يقوم بعمليات استطلاع مهمة وأن تدخل الموجات اللاسلكية سيتوقف قريبا. وأجاب عن سؤال المذيع عما إذا كان يرسل إشارات إلى بريطانيا أو الولايات المتحدة قائلا بإنه لا يعرف ما الذي يتحدث عنه المذيع.

وطالب "بالتعامل مع الشخص الذي يتكلم معه" قائلا إنه لا يعرف من يتحدث معه، ومن أي زمن هذا الشخص.

وقال "لا أعرف من أي عام يتحدث معي هذا الشخص. وتوقف لحظة، ومن ثم قال متسائلا "من عام 2018؟ لا عجب بذلك، افصلنا بسرعة".

وتم قطع الاتصال بسرعة. وأفاد مسؤولو الإذاعة بأن الحادث وقع في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، وأنهم يخشون التحدث عنه، لأنهم يعتقدون أنه سوف يسبب طردهم من العمل.

ووفقا للمذيع، الذي يعمل في الراديو منذ أكثر من 10 سنوات، لم يصادف مثل هذا الحدث أبدا.