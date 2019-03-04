"تسلا" تعلن عن حدث استثنائي في منتصف مارس

أعلنت شركة "تسلا" الأمريكية المتخصصة في تصنيع السيارات الكهربائية عن تجهيزها لحدث استثنائي في منتصف شهر مارس/آذار الجاري.

وكشف إيلون ماسك، مؤسس تسلا في مجموعة تغريدات، عن أن الشركة ستكشف النقاب عن سيارتها "تسلا واي" (Tesla Y)، في مؤتمر عالمي يوم 14 مارس/آذار بولاية لوس أنجلوس الأمريكية، وفقا لما نشرته صحيفة "ذا فيرج" التقنية المتخصصة.

Model Y, being an SUV, is about 10% bigger than Model 3, so will cost about 10% more & have slightly less range for same battery — Elon Musk (@elonmusk) March 3, 2019

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وقال ماسك إن سيارة تسلا الجديدة، ستكون من فئة المركبات الرياضية التي يمكن استخدامها على الطرق الوعرة "SUV".

كما أشار مؤسس تسلا إلى أن السيارة الجديدة ستكون ذات إمكانيات أفضل وسعة بطارية أقوى بنحو 10%.

All the best Tesla Model Y renders pic.twitter.com/fCesFZ4j5e — Will Fealey ⚡️🚗 (@WillFealey) February 26, 2019

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ولكنه قال إن "تسلا واي"، التي ستكون ذات دفع رباعي، سيكون سعرها أكبر بنحو 10% من أحدث سيارات الشركة "تسلا موديل 3".

ومن المقرر أن يتم إنتاج سيارات "تسلا واي" بصورة رسمية في الأسواق العالمية في 2020.