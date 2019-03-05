للمرة الثانية في التاريخ... قرب شفاء شخص من الإيدز

عثر الأطباء على متبرع بخلايا جذعية، يمتلك حصانة فطرية ضد فيروس نقص المناعة البشرية، قد تساهم في شفاء مريض بالإيدز.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل"، ساعدت عملية زراعة الخلايا الجذعية المكونة للدم من المتبرع للمريض، على تغيير جهاز المناعة لدى الأخير وطورت مقاومته للمرض.

© Sputnik . Sergei Veniavskiy طفرة طبية... فريق بحثي فرنسي يكتشف علاجا لـ"الإيدز"

وبات في الإمكان أن يصبح المريض المقيم في بريطانيا، ثاني شخص في التاريخ يشفى تماما من مرض نقص المناعة.

وأصيب المريض اللندني الذي لم يتم ذكر اسمه، بالمرض منذ 15 عاما، وقرر زراعة الخلايا الجذعية بعد تشخيص إصابته بورم سرطاني عام 2016.

يذكر أن أول من شفي تماما من الإيدز هو، تيموتي راي براون، الذي أصيب بالفيروس عام 1996.

وخضع راي براون عقب 12 عاما من إصابته بالمرض، لجراحة زراعة خلايا جذعية، وعقب ثلاثة أعوام لم يعثر الأطباء على أي أثر للفيروس في دمه