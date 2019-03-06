أسد يهاجم صاحبه ويقتله في منزله

شهدت تشيكيا حادثة غريبة من خلال قيام أسد بقتل صاحبه الذي ساهم بتربيته منذ الصغر في منزله.

وذكرت وكالة " بي بي سي" البريطانية أن الأسد هاجم صاحبه، ميخال براسيك، عندما دخل القفص في حديقة منزله.

Czech man attacked and killed by lion he kept as pet https://t.co/rX9CvzX80x pic.twitter.com/7TIkSE1UNI — RAY (@raybae689) March 5, 2019

وقالت لينكا يافوركوفا المتحدثة باسم الشرطة، يوم أمس الثلاثاء: "لقي رجل يبلغ من العمر 33 عاما حتفه بعدما هاجمه أسده واضطرت الشرطة لقتل الأسد ولبوته حتى تتمكن من الوصول إلى الرجل الذي كان معهما داخل القفص".

وكان براسيك جلب الأسد واللبؤة من سلوفاكيا عام 2016، مما أثار ضجة في قريته جذبت حينئذ اهتمام وسائل الإعلام.