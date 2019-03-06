ظاهرة غريبة... صوت يصم الآذان يشبه صوت البوق مصحوب بسحب غريبة (فيديو)

ظاهرة سمعية غريبة لاحظها الناس في سلوفاكيا، يبدو أن أصلها غير واضح في هذه المرحلة، غير أن البعض توقع أنها إما أن تكون نتاجًا لتجارب التحكم في الطقس المنسوبة إلى برنامج HAARP الأسطوري أو خدعة متقنة.

الظاهرة الغريبة التي وقعت كانت عبارة عن صوت يصم الآذان يشبه صوت البوق الصاخب مصحوب بتشكيلات سحب غريبة، لاحظها مؤخرا الناس في سلوفاكيا، ويمكن رؤيتها في اللقطات التي يحتويها الفيديو.

وادعى مستخدم YouTube الذي يحمل اسم Martin Mikaus ، والذي حمّل الفيديو، أن "هذا الصوت الغامض يمكن سماعه قبل أو بعد أكبر زلزال في العالم".

مضيفاً أنه "من المحتمل أن يكون له علاقة بتزحزح صفائح القشرة الصخرية الأرضية"، مشيراً إلى أن "شيئًا غريبًا جدًا يحدث في السنوات الأخيرة في الغلاف الجوي لكوكب الأرض".

وسارع بعض المشاهدين إلى التكهن بأن الصوت الغامض قد يكون مرتبطًا ببرنامج الأبحاث الفحمية النشطة عالية التردد (HAARP) ، وهو برنامج أبحاث في الغلاف الأيوني ممول من الجيش الأمريكي وجامعة ألاسكا فيربانكس.

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وأشارت صحيفة "ديلي ستار" إلى أن الكثير من أنصار نظرية المؤامرات يعتقدون "أن الحكومة الأمريكية تستخدم برنامج HAARP بالفعل للتحكم في حالات الطقس من خلال استخدام chemtrailing."

إلا أن شخصًا واحدًا على الأقل علّق على الفيديو، زاعماً أن الظاهرة الغامضة هي مجرد خدعة، وأنه تمت إضافة التأثير الصوتي إلى اللقطات عبر برنامج Audacity.