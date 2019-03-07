إعلامية سعودية شهيرة تتلقى هدية غير متوقعة (فيديو)

انتشر عبر موقع "إنستغرام"، فيديو يوثق تسلم الإعلامية السعودية في قناة "إم بي سي"، نرجس العوامي، هدية غير متوقعة.

وظهرت في الفيديو، العوامي تتسلم هديتها، وهي عبارة عن ثلاثة من الإبل.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول، وصول الإبل الهدية على متن شاحنة، إذ استقبلتها الإعلامية السعودية الشهيرة.

وكانت الهدية مصحوبة بلافتة كتب عليها: "إهداء من راضي سنيد الشمري إلى أختنا الإعلامية القديرة نرجس العوامي، وفالك الفوز بالمزاين".

وعبرت نرجس العوامي عن سعادتها الكبيرة بالهدية، معلقة: "الآن صرت راعية إبل"، مقدمة الشكر لصاحبها راضي الشمري.