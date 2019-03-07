إعلامية سعودية شهيرة تتلقى هدية غير متوقعة (فيديو)

وظهرت في الفيديو، العوامي تتسلم هديتها، وهي عبارة عن ثلاثة من الإبل.
وأظهر مقطع الفيديو المتداول، وصول الإبل الهدية على متن شاحنة، إذ استقبلتها الإعلامية السعودية الشهيرة.
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هدية غير متوقعة لمذيعة "#mbc".. وهذا كان رد فعلها (فيديو) تلقت الإعلامية السعودية بقناة "mbc" #نرجس_العوامي، هدية لم تتوقعها، وهي عبارة عن 3 من الإبل أهداها لها المواطن راضي سند الشمري. وأظهر مقطع فيديو لحظة وصول الهدية للإعلامية السعودية على متن "ديانة"، وعلقت عليها لوحة دوّن عليها: "إهداء من راضي سنيد الشمري إلى أختنا الإعلامية القديرة نرجس العوامي، وفالك الفوز بالمزاين". وعبّرت نرجس عن سعادتها الكبيرة بالهدية، وعلقت قائلة: "الآن صرت راعية إبل"، مقدمة الشكر للمواطن راضي الشمري على هديته.
وكانت الهدية مصحوبة بلافتة كتب عليها: "إهداء من راضي سنيد الشمري إلى أختنا الإعلامية القديرة نرجس العوامي، وفالك الفوز بالمزاين".
وعبرت نرجس العوامي عن سعادتها الكبيرة بالهدية، معلقة: "الآن صرت راعية إبل"، مقدمة الشكر لصاحبها راضي الشمري.
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