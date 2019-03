إعلامية سعودية شهيرة تتلقى هدية غير متوقعة (فيديو)

View this post on Instagram

هدية غير متوقعة لمذيعة "#mbc".. وهذا كان رد فعلها (فيديو) تلقت الإعلامية السعودية بقناة "mbc" #نرجس_العوامي، هدية لم تتوقعها، وهي عبارة عن 3 من الإبل أهداها لها المواطن راضي سند الشمري. وأظهر مقطع فيديو لحظة وصول الهدية للإعلامية السعودية على متن "ديانة"، وعلقت عليها لوحة دوّن عليها: "إهداء من راضي سنيد الشمري إلى أختنا الإعلامية القديرة نرجس العوامي، وفالك الفوز بالمزاين". وعبّرت نرجس عن سعادتها الكبيرة بالهدية، وعلقت قائلة: "الآن صرت راعية إبل"، مقدمة الشكر للمواطن راضي الشمري على هديته.

