بالصور... لبناني يخلع أسنان زوجته بعد الضرب المبرح لها

انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي "فيسبوك" في لبنان خبر عن عملية تعنيف وضرب مبرح تعرضت له لبنانية من زوجها بسبب خلافات عائلية.

وشهدت هذه الحادثة حالة استنكار واسعة في المجتمع اللبناني الذي اعتبر أن هذه الممارسات تعبر عن حجم التخلف والجهل المنتشر لدى بعض الرجال في لبنان.

كما طالب بعضهم بإنزال أقصى العقوبات بحق الرجال الذين يمارسون هذه الأعمال ضد النساء.

وكشفت السلطات اللبنانية في بيان لها تفاصيل الحادثة بعد توقيف الزوج وقالت فيه: "حضرت المواطنة (د. ف.، مواليد عام 1990)، إلى مركز فصيلة المريجة في وحدة الدرك الإقليمي، وادعت ان زوجها (م. س.، مواليد عام 1988، لبناني) أقدم على ضربها وتعنيفها، فضلاً عن قيامه بركلها على فمها مما أدى الى سقوط بعض من اسنانها، واتخذت بحقه صفة الادعاء الشخصي، وقد جرى تداول هذا الموضوع على مواقع التواصل الاجتماعي".

وبعد الكشف من قبل الطبيب الشرعي، أكد ادعاءها وإصابتها بكدمات وبنزيف وكسر لأسنانها الأمامية العليا، وأن حالتها تستدعي استشارة اخصائي زرع أسنان وتحتاج الراحة والعلاج لفترة أسبوعين.

بناء عليه، تم استدعاء الزوج وجرى توقيفه.