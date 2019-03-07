صيني يشعل الإنترنت بمهاراته باستخدام "ذراع حفارة" (فيديو)

أثار عامل صيني الدهشة والإعجاب لدى كل من شاهد مهاراته الفريدة عبر مقطع فيديو سجل من خلاله قدراته باستخدام حفارة ضخمة، حيث يقوم من خلال ذراعها تحريك أشياء صغيرة وحساسة.

وأظهر مقطع الفيديو الذي رفعه العامل "لاو بانغ" على الإنترنت ولاقى انتشارا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي، نفسه وهو ينقل بيضة موضوعة على فوهة عبوة مياه إلى فوهة عبوة أخرى بكل حرفية دون أن تسقط أو تنكسر، بواسطة ذراع الحفارة الضخمة.

وتضمن الفيديو أيضاً مشهداً آخر يعرض هاتف آيفون تم قفله ووضعه على الأرض، ليقوم العامل أيضاً بواسطة ذراع الحفارة بالضغط على زر التشغيل بالرغم من وزنها الضخم، ليعيد إقلاع الهاتف دون أن يتسبب بأي خدش للهاتف وذلك بسهولة وحرفية فائقة.

وعرض الفيديو مشهداً كان الأكثر إبهاراً، والذي تمكن فيه العامل من تشغيل "ولاعة" عبر ذراع الحفارة التي كان معلق بها ورقة لتولع النار بالورقة، ومن ثم نقل الورقة ليشعل بها ألعاباً نارية كانت موضوعة على الأرض.