"غوغل" يحتفل بيوم المرأة العالمي" بـ 13 اقتباس

احتفل محرك البحث الأمريكي، "غوغل"، اليوم الجمعة، بيوم المرأة العالمي، والذي يوافق الثامن مارس/آذار من كل عام.

وجاء احتفال "غوغل" بالمناسبة، بعرض شرائح تفاعلية بـ 13 لغة من لغات العالم، وتتناول اقتباسات عن المرأة من الماضي والحاضر، وترفع جميعها شعار "نساء يدعمن أخريات".

وصممت الشرائح بواسطة فنانين من كافة أنحاء العالم، وتحمل اقتباسات من شيماماندا أديشي، وهي كاتبة نيجيرية، وميليسنت فاوست كاتبة بريطانية، وزها حديد، مهندسة عراقية بريطانية، وإيما هيرويغ كاتبة ألمانية، ودكتورة ماي جايمسون طبيبة أمريكية.

Photo Source: #Google

Happy International Women's Day 2019

They are indeed the strongest backbones of men.

Standing ovation and huge applause to all women around the globe!

NEVER LEAVE HOME WITHOUT THEM!@wigtamalaysia @womensday #BalanceforBetter #IWD2019 pic.twitter.com/LDaR2X5udG — nikzafri (@nikzafri) March 7, 2019

كما شارك في اقتباسات احتفالية "غوغل" الخاصة بيوم المرأة العالمي، الفنانة المكسيكية الراحل فريدا كالو، والملاكمة الهندية ماري كوم، والروائية البرازيلية كلاريس ليزبكتور، وفنانة المالتميديا الياببانية يوكو أونو، والروائي الفرنسي جورج ساند، والكاتب التايواني الياباني الأصل سانموا، والشاعرة الروسية مارينا تسفيتايفا والدبلوماسية الهندية بينو زيفين.

وتعترف "غوغل" أن "عملية اختيار الاقتباسات الـ 13 كانت صعبة للغاية، لكننا كنا نهدف إلى تضمين تمثيل متنوع للأصوات النسائية، في يوم يحتفل بالمجتمع السابق والحالي وكذلك القادم للنساء في جميع أنحاء العالم".