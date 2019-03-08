بالفيديو... بكاء مذيعة مصرية بسبب العادات السعودية

وقالت بسمة وهبة، في المقطع الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي باكية منذ يومين، إنها لن تتمكن من حضور عقد قران نجلها الأكبر عبدالرحمن، الأسبوع المقبل في السعودية، بسبب العادات التي لا تسمح بحضور السيدات.

وأضافت أنها "سعيدة بكل تأكيد لزواج نجلها، لكن لأنه سعودي وارتبط بفتاة سعودية أصبح من المستحيل حضور عقد القران".

وتابعت "إزاي يتكتب كتابه وأنا مش شايفاه، أنا بحترم عادات وتقاليد الشعوب كلها".

وأشارت إلى رفضها فكرة مشاهدة المناسبة عبر "فيديو Live"، وتتمنى أن تحضن ابنها في تلك اللحظات السعيدة.