"حبيب الملح" يحتفل بعيد المرأة على طريقته الخاصة (فيديو)

يحتفل العالم في هذا اليوم بعيد المرأة، الى أن الطاهي التركي الشهير نصرت والملقب بـ"حبيب الملح" لم يدع المناسبة تمر مرور الكرام.

حيث وجه نصرت الدعوة لجميع النساء لتناول الطعام مجانا في مطاعمه والتي تنتشر في اسطنبول و دبي و أبوظبي والدوحة و نيويورك وميامي.

Sen nasıl bir kralsın nusret pic.twitter.com/jWcrFffYva — Kübla (@benkubla) ٨ مارس ٢٠١٩

ونشر نصرت على حسابه الخاص على "إنستغرام" رسالة هنأ فيه المرأة بعيدها قائلا " لو لم تكن موجودات، لم نكن نحن، يوجد لكن مكان فوق رؤوسنا، ننتظر ضيفاتنا من جميع النساء ليوم غد وجميع فروعنا تنتظركن وتحت أمركن".

Kadınlar Günü jestiyle gündeme oturan Nusret’in Etiler’deki restoranının önünde uzun kuyruklar oluştu. pic.twitter.com/YReEkxsaNN — Medyanın Elli Tonu (@Medyanin50Tonu) ٨ مارس ٢٠١٩

كما و انتشرت عدد من الفيديوهات و الصور على مواقع التواصل الاجتماعي لطوابير طويلة من النساء و الفتيات اللواتي قصدن مطاعم نصرت للتمتع بوجباته.