ملكة جمال أمريكا ارتدت فستانا بسعر خيالي وذهبت إلى "الأوسكار"

وقالت ريما فقيه إن فستانها كلفها فقط 37 دولار أمريكي، وإنها فعلت هذا الأمر لتؤكد كل لفتاة وسيدة إنهن لسن بحاجة إلى ارتداء ماركة عالمية لإثبات أهميتهن.
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I paid $37 for this dress and wore it to our Oscar party. I did it to make sure every girl, teen, and woman out there knows that you NEVER need name brand or materialistic items to make you feel special or important. YOU make the dress, the dress doesn’t make you!!! HAPPY #internationalwomensday
وتابعت ريما فقيه:"أنت من تصنعين الفستان، الفستان لا يصنعك، كوني سعيدة".
وفازت ريما فقيه بلقب ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية عام 2010، بعد فوزها بملكة جمال ميتشيغان
وريما فقيه أمريكية من أصل لبناني، هاجرت عام 1993 بسبب الحرب اللبنانية، وهي خريجة إدارة الأعمال بجامعة ميتشيغان.
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