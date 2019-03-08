ملكة جمال أمريكا ارتدت فستانا بسعر خيالي وذهبت إلى "الأوسكار"

أعلنت ريما فقيه ملكة جمال أمريكا السابقة، عن سعر الفستان الذي ارتدته في حفل الأوسكار الأخير.

وقالت ريما فقيه إن فستانها كلفها فقط 37 دولار أمريكي، وإنها فعلت هذا الأمر لتؤكد كل لفتاة وسيدة إنهن لسن بحاجة إلى ارتداء ماركة عالمية لإثبات أهميتهن.

وتابعت ريما فقيه:"أنت من تصنعين الفستان، الفستان لا يصنعك، كوني سعيدة".

وفازت ريما فقيه بلقب ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية عام 2010، بعد فوزها بملكة جمال ميتشيغان

وريما فقيه أمريكية من أصل لبناني، هاجرت عام 1993 بسبب الحرب اللبنانية، وهي خريجة إدارة الأعمال بجامعة ميتشيغان.