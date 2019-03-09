"يوتيوب" يحارب الخداع بإطلاق ميزة جديدة

يعمل موقع "يوتيوب" على إطلاق ميزة جديدة تهدف لتنبيه المستخدمين إلى المحتوى الذي يضم أخبار زائفة.

ووفقا لما نشرته تقارير، لن تقوم منصة الفيديو الأشهر على مستوى العالم، بحذف المقاطع التي تعرض معلومات مغلوطة.

وفي حال بحث المستخدم عن معلومة أو مشاهدة مقطع يضم معلومة خاطئة، سيظهر إلى جانب نتائج البحث عبارة "تنبيه.. خدعة" أو "مزيف".

وضربت التقرير مثال، بأنه في حال البحث عن شيء خاص بأزمة الهند وباكستان، يقدم مقطع فيديو تفجيرا في سوريا على أنه حدث بين قوات البلدين، هنا يأتي الدور على الموقع للتنبيه إلى عدم دقة المضمون.

وأضحى بوسع عدد محدود من المستخدمين في الهند أن يستفيدوا من الخدمة في الوقت الحالي، لكن الموقع لم يحدد تاريخا لتعميم الميزة على البلاد وباقي دول العالم.

وتعد الهند من أكبر مستخدمي "يوتيوب"، حيث يصل عدد مستخدمي منصة الفيديو إلى 250 مليون شخص.