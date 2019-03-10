بالفيديو... هبوط اضطراري لطائرة على طريق سريع

تناقل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يوثق وقوف طائرة صغيرة هبطت اضطراريا، في ولاية ميتشيغان الأمريكية.

وقرر الطيار الهبوط اضطراريا على الطريق السريع بعد ملاحظة انخفاض امدادات الوقود داخل الأنابيب.

ولحسن الحظ لم تسجل إصابات، ولم تتضرر الطائرة.