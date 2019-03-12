فتاة سعودية تسير نحو احتراف سباقات الفورمولا

تم اختيار المتسابقة السعودية ريما الجفالي، لإكمال ثلاثي فريق "دبل آر" المرموق في سباق السيارات (F4 British)، وهي الفئة التي يتعلم من خلالها السائقون الصغار الأساسيات التي تؤهلهم إلى سباق فئة F3.

ووفقا لصحيفة "عاجل" السعودية، ستشارك الجفالي للعام الأول لها في السباق الأوروبي بهذه البطولة بجانب لويس فوستر وسيبستان ألفاريز.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بعد أن بات بإمكان المرأة السعودية قيادة السيارة، بعد رفع الحظر الذي استمر سنوات؛ حيث أسرعت أسيل الحمد في أخذ عجلة القيادة في سباقات السيارات، شاركت ريما الجفالي في كأس تويوتا 86، وحققت أول نجاح، ثم بدأت الاستعداد للمباراة النهائية في تحدي "إم آر إف 2000" في الهند.

اختيار السعودية ريما الجفالي في فريق «دبل آر» لسباقات السياراتhttps://t.co/mVhI5LmG4e pic.twitter.com/hB4Y588g5b — صحيفة عاجل (@ajlnews) March 12, 2019

وأوضحت الصحيفة أن صاحبة الـ27 عاما تسعى بقوة للمشاركة في رياضة السيارات، وقد أتيحت لها الفرصة.

وقالت الجفالي "الأمر صعب في هذه البطولة التنافسية، لكنني مستعدة للتحدي"، كما حققت ريما الجفالي مؤخرا إنجازا تاريخيا في بطولة كأس "تي آر دي 86"، المخصصة لسباق السيارات من طراز واحد، التي استضافتها حلبة مرسى ياس، في مدينة أبوظبي الإماراتية.

السائقة السعودية #ريما_الجفالي هي أول فتاة سعودية تشارك في بطولة لسباقات السيارات، بمشاركتها في منافسات الفئة الفضية المخصصة للمبتدئين في سباق محترف على مضمار السرعة في فئة تي أر دي 86 على مضمار حلبة مرسى ياس بأبو ظبيhttps://t.co/HKoLwXFgit pic.twitter.com/cFwcOVVuCx — مجلة هي (@hiamag) October 31, 2018

وشاركت الجفالي للمرة الأولى بتاريخ البطولة، في منافسات الفئة الفضية المخصصة للمبتدئين، واحتلت المركزين الثاني والثالث في السباقين الأول والثاني على التوالي.

وكانت الجفالي إحدى ثلاث سائقات من منطقة الخليج العربي يحصلن على رخصة قيادة للسباقات، وأول سائقة تشارك في بطولة لسباقات السيارات، وتعتلي منصة التتويج مع أفضل السائقين في العالم.