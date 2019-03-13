رواد الفضاء لا يستحمون...تعرف على أغرب 10 حقائق من حياتهم في منطقة انعدام الجاذبية

يشاهد الكثيرون رواد الفضاء عبر شاشات التلفاز وهم يسبحون في الفضاء الخارجي وكيف يحلقون في الفضاء، إلا أن قلائل من الناس يعلمون عددا من تجارب الحياة اليومية التي يعانيها الرواد والتي نمارسها على سطح الأرض بشكل يومي واعتيادي.

دعونا نتعرف في جولة سريعة على عشر حقائق في حالة انعدام الوزن في الفضاء والتي يعيشها رواد الفضاء.

1-رواد الفضاء لا يغيرون ملابسهم لفترة طويلة

حيث لا يتم غسل الملابس في محطة الفضاء الدولية لعدم وجود المياه، الأمر الذي يدفع الرواد لارتداء ملابسهم وجرابهم لفترة طويلة قد تصل لشهر كامل.

الأمر الذي نقوم به بشكل شبه يومي في حياتنا اليومية من تغيير للملابس، يمارسه الرواد مرة في الشهر في بعض الأحيان، كون الهواء والجو العام ضمن المحطة يتسم بالنظافة الشبه كاملة.

كما يطور العلماء مادة مضادة للميكروبات تحافظ على نظافة الملابس وبخاصة الملابس الداخلية لمنع حدوث الحساسية في بعض الأماكن نظرا لارتدائها لفترة طويلة.

2-البكاء غير مريح

حيث يعتبر البكاء من العمليات غير المحببة في الفضاء كون الدموع لا تسرح على الخدين بل وعلى العكس حيث تتجمع حول مقلة العين وتتسبب بحرقة في العينين كلما زاد حجم الدموع.

ويتم التخلص من الدموع باستخدام منشفة خاصة، كما يتم منح الرواد مرهما خاصا من أجل ترطيب المنطقة المحيطة حول العين.

3- رواد الفضاء لا يأكلون فقط من العصارات (الأنابيب) كما هو شائع لدى الكثيرين

فهم يتناولون أيضا الفواكه والخضار والكعك التي يتم شحنها إلى المحطة الفضائية، إلا أنه لا يتوفر الملح والفلفل خوفا من انتشارها في الهواء ودخولها في أعين الرواد.

4- النوم أفقيا وحتى رأسا على عقب

حيث ينام رواد الفضاء في وحدات نوم خاصة ويتم تركيب أكياس النوم الخاصة على الجدران، حيث يمكن لهم اختيار الطريقة التي يرغبون بالنوم بها.

ومن الأشياء المثيرة هي وجود مروحة توضع فوق رأس الرواد أثناء نومهم لتقوم بإبعاد غاز ثاني أوكسيد الكربون الذي يطرد من الجسم أثناء عملية الزفير لكي لا يتسبب بالاختناق الرائد.

5-الجلد في منطقة الكاحل يصبح طريا

فنظرا لانعدام المشي على منطقة صلبة كسطح الأرض، فإنه لا يوجد أي ضغط على منطقة الكاحل، الأمر الذي يؤدي لتحول الجلد الموجود في تلك المنطقة ليصبح طريا.

ولذلك ينصح الرواد لدى استبدالهم للجوارب بنزعها بطريقة بطيئة حتى لا ينتشر الجلد الميت في كل مكان.

6-رواد الفضاء لا يستحمون

في محطة الفضاء لا يستحم أحد، حيث يزود الرواد بمنشفة رطبة، يتم مزج الماء والصابون عليها ويمسح بها الرواد جسمهم بطريقة ببطء شديد حتى لا ينشر في الهواء.

7-مقص الشعر موصول بمكنسة كهربائية

حيث يستخدم الرواد مقصا خاصا موصولا مع مكنسة كهربائية لمنع انتشار الشعر المقصوص في المقصورة.

8-تدريب الرواد على الذهاب للمرحاض يبدأ من الأرض

حيث يخضع الرواد لدورات تدريبية من أجل الذهاب للمرحاض بطريقة صحيحة، واستخدام الأحزمة لدى جلوسهم على كرسي الحمام والتعامل مع انعدام وجود الماء لتصريف الفضلات.

9- النفخة وغازات المعدة مشكلة خطيرة

حيث تمنع الأغذية التي تسبب النفخة ليس بسبب رائحة الغازات الكريهة فحسب، وإنما أيضا لانتشار غازي الميثان والهيدروجين اللذين ينتجهما الجسم البشري واللذين قد يحدثان انفجارا.

10-في الفضاء يجب ممارسة الرياضة

انعدام الجاذبية يسبب الكثير من المشاكل للدورة الدموية، الأمر الذي يدعو الرواد لتكريس ساعتين ونصف يوميا من وقتهم للرياضة.

حيث تحتوي المحطة الفضائية على عدد من الأجهزة الرياضية التي يستخدمها الرواد خاصة تلك التي تستخدم فيها الأرجل، لمنع حدوث مشاكل فيها وضمور في العضلات.