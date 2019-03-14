شاهد... هاتف محمول يتلقى سهما بدلا من صاحبه في أستراليا

أعلنت الشرطة الأسترالية، اليوم الخميس، أن رجلا نجا بأعجوبة في مواجهة مسلح بقوس وأسهم أمام منزله، إذ اخترق سهم أطلقه المسلح هاتفه المحمول الذي كان يمسكه لتصوير الواقعة.

وكان الرجل الذي يبلغ من العمر 43 عاما قد عاد إلى منزله، أمس الأربعاء، ليجد رجلا مسلحا يعرفه في انتظاره خارج المنزل في بلدة نيمبن الصغيرة على الساحل الشرقي للبلاد على بعد نحو 150 كيلومترا جنوبي برزبين.

وجاء في بيان للشرطة أن "الرجل رفع هاتفه المحمول لالتقاط صورة للمسلح الذي رفع عندها قوسه وكان مستعدا لإطلاق السهم"، لما نشرته شبكة "بي بي سي".

#MorningAddiction An Australian man blocks arrow shot with mobile phone.That was the case for a 43-year-old man in Australia who came under attack by another man. The incident began when the attacker, carrying a bow and arrow, confronted the man outside his house, police said. pic.twitter.com/CzRLGI5jS1 — 91.2 Crooze Fm (@912CroozeFM) March 14, 2019

​وتابع البيان "يعتقد أن المسلح أطلق السهم فاخترق هاتف الرجل المحمول وارتطم بذقنه مما سبب هذا جرحا صغيرا لم يستدع عناية طبية".

Australian man stops arrow with his mobile phone https://t.co/C3d0m8gePP pic.twitter.com/NVHIQnBDuI — CNN International (@cnni) March 14, 2019

​وقالت الشرطة إنها اعتقلت رجلا عمره 39 عاما في الموقع ووجهت إليه اتهامات.