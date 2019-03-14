بالفيديو... شاهد رد فعل ديك رومي عندما قابل الشرطة

فوجئ ضابط شرطة في ولاية تينيسي الأمريكية بديك رومي بري يحوم حول سيارة الشرطة التي يستقلها.

الطريف أن الديك الرومي البري بدأ فجأة بمهاجمة سيارة الشرطة بمنقاره دون سبب محدد.

ونشرت صفحة (إيه بي سي) الأمريكية على تويتر فيديو للديك الرومي وكتبت عليه معلقة "ضابط شرطة بولاية تينيسي في لقاء غير متوقع مع ديك رومي بري".

FOWL PLAY: A police officer in Tennessee had an unexpected encounter with a wild turkey. https://t.co/6xdYFQOO5x pic.twitter.com/iSdqdEur8U — ABC News (@ABC) March 14, 2019

وتقع ولاية تينيسي في المنطقة الجنوبية الشرقية من الولايات المتحدة. وترتيبها هو السادس والثلاثين من حيث المساحة والسادس عشر من حيث السكان بين الولايات الأمريكية الخمسين.

والمعروف أن الديك الرومي البري أو الحبش البري (Meleagris gallopavo) موطنه الأصلي أمريكا الشمالية وهو أحد نوعين من أنواع الديك الرومي، النوع الآخر يسمى (ديك رومي ذو عيينات) ويتواجد في أمريكا الوسطى.