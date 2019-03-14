الصين... تطوير نوع جديد من الخلايا الشمسية المرنة

نجح باحثون صينيون في تطوير نوع جديد من الخلايا الشمسية المرنة ذات الكفاءة العالية.

ونقلت وكالة "شينخوا" الصينية، عن أحد الباحثين أن خلايا بيروفسكايت الشمسية تتميز بكفاءة عالية وتكلفة منخفضة وعملية تصنيع بسيطة.

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وقال وو تشاو شين أستاذ بجامعة شيأن جياوتونغ إن"الأجهزة القابلة للارتداء الحالية ثقيلة نسبيا".

وأضاف أن "خلايا بيروفسكايت الشمسية المرنة هي بنفس حجم بطاقات العمل، ويمكن أن تكون غير مطوية في حجم ورق بحجم (إيه 4)".

وأشار وو إلى إن "الخلايا الشمسية المصنوعة من السيليكون البلوري وخلايا بيروفسكايت الشمسية المرنة قد تصبح اتجاه التطور في مجال الخلايا الشمسية".

ويمكن استخدام الخلايا الشمسية المرنة والخفيفة للغاية في صناعة الفضاء والطائرات بدون طيار ومعدات الكشف عن الهواء العلوي والإلكترونيات.