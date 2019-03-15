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20:55 15 مارس/ آذار 2019
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    مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

    بالفيديو... افتتاح مهرجان الأقصر الثامن للسينما الأفريقية

    © Sputnik . Abdallah Hmaid
    منوعات
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    افتتحت اليوم الجمعة، فعاليات الدورة الثامنة لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، الذي يحمل شعار "حيوات أخرى"، بحضور رئيسه، السيناريست سيد فؤاد، ومدير المهرجان، المخرجة عزة الحسيني، ورئيس شرف هذه الدورة، الفنان المصري محمود حميدة.

    وافتتحت الدورة الجديدة، الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة المصرية، ومحافظ الاقصر، ومحمود حميدة الرئيس الشرفي للدورة.    

    شكل المسرح والمعبد
    © صور من المدونين Luxor african film festival 2019
    تفاصيل حفل افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته الثامنة
    وتحل تونس ضيف شرف الدورة الثامنة للمهرجان، الذي تنظمه منذ عام 2012 مؤسسة شباب الفنانين، بالتعاون مع وزارات الثقافة والسياحة والخارجية ومحافظة الأقصر.

    وشارك في حفل الافتتاح وفد من تونس، يضم 30 سينمائيا وفنانا ومبدعا من كبار صناع السينما في تونس، من بينهم درة بوشوشة والمخرج نوري بوزيد، والمخرج والمنتج رضا الباهي، والمنتج نجيب عياد والمخرجة مفيدة التلاتلي ويحضر نور الدين الخميري المخرج المغربي، منصور صورا من السنغال، و180 ضيف أفريقي و200 ضيف من القاهرة.

    ويحضر من النجوم المصريين في الافتتاح محمود حميدة، ولبلبة وباسل خياط، أمينة خليل، وصبري فواز، وطارق عبد العزيز، ومي سليم، وسلوى محمد علي، ومنى هلا، وأحمد عبد الله محمود، ونسرين أمين وبشرى وحمزة العيلى وعمرو عبد العزيز وإلهام شاهين.    

    وتقدم للمهرجان 385 فيلما من القارة الأفريقية وخارجها، تم اختيار 102 فيلم في الخمس مسابقات المختلفة، وهي الأفلام الروائية الطويلة والأفلام التسجيلية الطويلة والأفلام الروائية القصيرة وأفلام الحريات وأفلام الطلبة إضافة للبرامج الموازية التي تعرض أفلاما من مختلف أنحاء العالم وبرنامج ضيف الشرف.

    ويمثل مصر في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة "ليل خارجي" للمخرج أحمد عبد الله السيد، بينما يمثلها في مسابقة الأفلام الروائية القصيرة "نفس الدرجة" للمخرج مينا الدفشي.

    ويصدر المهرجان بهذه المناسبة كتابا بعنوان "السينما التونسية الجديدة"، من تأليف أستاذ الإعلام والمناهج النظرية للسينما في المدرسة العليا للسمعي البصري والسينما بجامعة قرطاج، طارق بن شعبان.

    يذكر أن مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية تقيمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين بدعم من وزارات الثقافة والخارجية  والسياحة والشباب والبنك الأهلي المصري، وبالتعاون مع محافظة الأقصر، ونقابة المهن السينمائية.

    وتقام الدورة الثامنة للمهرجان في الفترة من 15 إلى 21 مارس/ آذار الجاري.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    سينما, أفلام, مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية, محمود حميدة, الأقصر, تونس, أفريقيا, مصر
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