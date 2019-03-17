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23:14 17 مارس/ آذار 2019
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    ألعاب الفيديو

    شركة تدفع مليون دولار للعب هذه اللعبة يوميا لفترة محددة

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    أعلنت شركة "Electronic Arts" المختصة بألعاب الفيديو عن مفاجأة بشأن لعبتها الجديدة Apex Legends.

    وبحسب ما ذكره موقع "The Verge" فأن الشركة قررت دفع مليون دولار لمحترف ألعاب الفيديو تايلور بليفنز الشهير بـ"نينجا"، للترويج للعبتها الجديدة Apex Legends عن طريق لعب هذه اللعبة يوميا لفترة محددة.

    وأشار الموقع إلى أن الشركة دفعت المليون دولار لـ"نينجا" للاستفادة من العدد الهائل من المتابعين له على موقع "تويتر"، والذي تجاوز عددهم 4 مليون شخص، بالإضافة إلى 13.2 مليون متابع على إنستغرام، و13.6 مليون متابع على موقع Twitch.

    ​ورفض متحدث باسم الشركة التعليق على الاتفاق، وقال لـ "The Verge" إن "الشركة لا تعلق على تفاصيل اتفاقياتنا مع أي من منشئي المحتوى الذين عملنا معهم عند إطلاق Apex Legends."

    وهذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها شركة ألعاب بدفع مبالغ كبيرة للترويج للعبتها، حيث أصبحت هذه واحدة من وسائل الإعلان للترويج لألعاب الشركات والاستفادة من العدد الكبير من المتابعين لهم.

    وتردد أن "نينجا" كسب ما يقرب من 10 ملايين دولار في عام 2018، بسبب الإعلانات التي وضعها على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي. 

    ولم ينكر نينجا دخلا مدرجًا قدره 500.000 دولار شهريًا عندما سئل عن أرباحه من قبل صحيفة نيويورك تايمز في ديسمبر. 

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